"سخيف وعبثي"، إيران تسخر من اتهامها بالتخطيط لاغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك

18 حجم الخط

وصفت إيران، اليوم الإثنين، اتهامها بالتخطيط لاغتيال سفيرة دولة الاحتلال الإسرائيلي بالمكسيك بـ"السخيف والعبثي".

اتهامات أمريكية إسرائيلية لـ إيران بمحاولة اغتيال سفيرة الاحتلال في المكسيك

اتهمت الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، إيران بمحاولة اغتيال سفيرة دولة الاحتلال إينات كرانز نيجر في المكسيك، فيما اعتبرته أحدث محاولة من طهران لنقل صراعها مع إسرائيل إلى منطقة أخرى من العالم.

وبحسب «العربية – الحدث»، قال مسئول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المؤامرة أُحبطت حاليًا ولا تشكل أي تهديد قائم.

محاولة اغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك

بدورها اتهمت القناة 12 العبرية، الحرس الثوري الإيراني بمحاولة اغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك قبل بضعة أشهر في عملية أحبطتها أجهزة الأمن المحلية.

وأضافت أن المتهم بمحاولة الاغتيال يدعى "ح. إ".

تنفيذ العملية أواخر عام 2024

في موازاة ذلك كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن أجهزة الأمن المكسيكية أحبطت مخطط الاغتيال، بينما أوضح مسؤول أمريكي أن قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني هي من بدأت تنفيذ العملية أواخر عام 2024 قبل أن يتم إحباطها خلال العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن العملية كان يقودها عنصر من وحدة 11000 في الحرس الثوري الإيراني، سبق أن عمل لسنوات في السفارة الإيرانية في فنزويلا، حيث قام بتجنيد عملاء إيرانيين من مختلف دول أمريكا اللاتينية، بحسب موقع "أكسيوس".

وقال مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن اسمه: "تم احتواء المخطط ولا يشكل تهديدًا حاليًا."

وفي إسرائيل، صرّح الناطق باسم وزارة الخارجية أوري مماروشتاين بأن "أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية ستواصل العمل بلا كلل، وبالتعاون الكامل مع وكالات الأمن والاستخبارات حول العالم، لإحباط التهديدات الإرهابية من إيران ووكلائها ضد الأهداف الإسرائيلية واليهودية في أنحاء العالم"، وذلك علي حد تعبيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.