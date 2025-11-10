الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

Mbc مصر تصور عددا من حلقات برنامج أبلة فاهيتا بأكاديمية الفنون

ابلة فاهيتا، فيتو
ابلة فاهيتا، فيتو
18 حجم الخط

تجهز شبكة Mbc  حلقات جديدة من برنامج أبلة فاهيتا في أكادمية الفنون بالهرم، تمهيدا لعرض البرنامج قريبا علي شاشة Mbc مصر 

برنامج أبلة فاهيتا 

كشفت مجموعة MBC عن برومو النسخة الجديدة من برنامج “أبلة فاهيتا”، والذي يحمل عنوان “أبلة فاهيتا فونطاستيك”  ومن المقرر عرضه قريبا 

تأتي النسخة الجديدة من برنامج أبلة فاهيتا، بعد تحقيق الأجزاء السابقة للنجاح  من خلال استضافة عدد كبير من نجوم الفن.

وفي وقت سابق كان قد استضاف الإعلامي عامر بن جساس الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" في برنامجه "المغرد" الذي يذاع عبر شاشة أبو ظبي الفضائية، كشفت فيه عن العديد من جوانب شخصيتها الداخلية.

 

 

 

 


وأكدت أبلة فاهيتا  خلال لقائها في برنامج “المغرد”، أنه بعد غيابها ظهر عدد من المذيعات اللائي قلدنها في طريقة حوارها مع "الضيوف" 

وأضافت "فاهيتا"، "أنا بحب الضيوف يكونوا على طبيعتهم، بس لو قدمت برنامج سياسي هسميه "ذئاب بلا أنياب" وأول ضيف هستضيفه هيكون "رئيس وزراء فنلندا"".

وتابعت  فاهيتا: "مش معنى أن الضيف على راحته إن كل حاجة للنشر هما بيكونوا واثقين فيا.. وسيرين عبدالنور طلبت حذف مشاهد جوزها من الحلقة".

وعن سر نجاح برنامجها قالت، "كله عند الأبلة بيفك، وأنا أتناول الجوانب الإنسانية بدليل لميس الحديدي خلصت حلقة مع مدير صندوق النقد الدولي، وجات عندي وهاتك غنى ورقص، وهاني شاكر سخسخ هو وابنه من الضحك".

وأكدت فاهيتا أنها تغير من نوال الزغبي بطريقة ساخرة، وقالت، "هي صاحبة وائل كافوري وهو كراشي من زمان واللي بينا مش غيرة".

 

 وأكدت أبلة فاهيتا أنها تتناول حوارها مع النجوم بزوايا مختلفة، “النجوم دول لحم ودم وبيجلهم انتفاخ واكتئاب، بياكلوا ويشربوبوا وبيخافوا من مراتتهم، ودي الحتة اللي أنا بموت فيها حياتهم كبني أدمين، ودي الحتة اللي الجمهور بيحب يشوفهم الضيف عامل زي السمكة البلطي ممكن تطلع منه سوشي وممكن تطلع منه فسيخ”.

وعن عمليات التجميل التي تجريها المذيعات قالت: زمان اللي كان يفرق مذيعة عن مذيعة هو طريقة إدارتها للحوار، لكن اليومين دول اللي يفرق هو الجوتشي والفلانتين اللي لابسينه". 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامج أبلة فاهيتا أبلة فاهيتا الدومية أبلة فاهيتا

الأكثر قراءة

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية