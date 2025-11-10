الإثنين 10 نوفمبر 2025
بعد الإدلاء بصوته، نائب محافظ سوهاج يشيد بحسن تنظيم لجان انتخابات النواب

 أدلى الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج، صباح اليوم الإثنين، بصوته في لجنة المدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج، وذلك في اليوم الأول من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد نائب المحافظ عقب الإدلاء بصوته أهمية المشاركة الإيجابية والفعّالة في العملية الانتخابية، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية تجاه الوطن، مشيدًا بحُسن تنظيم اللجان وتيسير إجراءات التصويت للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة وفّرت كل سبل الدعم لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، داعيًا جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.

 

الجريدة الرسمية