بعد الإدلاء بصوته، نائب محافظ سوهاج يشيد بحسن تنظيم لجان انتخابات النواب

18 حجم الخط

أدلى الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج، صباح اليوم الإثنين، بصوته في لجنة المدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينة سوهاج، وذلك في اليوم الأول من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025.

نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته في انتخابات النواب

وأكد نائب المحافظ عقب الإدلاء بصوته أهمية المشاركة الإيجابية والفعّالة في العملية الانتخابية، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية تجاه الوطن، مشيدًا بحُسن تنظيم اللجان وتيسير إجراءات التصويت للمواطنين.

نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته

وأشار إلى أن الدولة وفّرت كل سبل الدعم لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، داعيًا جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.