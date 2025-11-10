الإثنين 10 نوفمبر 2025
انتخابات مجلس النواب، إصابة رئيس لجنة في حادث تصادم بأسوان

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص، فى محافظة أسوان، اليوم الإثنين، أسفر عن إصابة رئيس لجنة انتخابية أثناء توجهه إلى مقر لجنته الانتخابية وذلك ضمن أعمال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

انتخابات مجلس النواب


أسفر الحادث عن إصابة المستشار محمود محمد بجرح قطعى فى الجبهة وكدمات متفرقة بمنطقة الحوض، كما أسفر عن إصابة مى كمال سيد، من ركاب الميكروباص، ونادر عبد المنعم عبد الغنى، سائق سيارة المستشار  وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الرسمية