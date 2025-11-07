الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حمزة عبد الكريم يتوج أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام فنزويلا

حمزة عبد الكريم،
حمزة عبد الكريم، فيتو
18 حجم الخط

منتخب مصر للناشئين، حصد حمزة عبد الكريم، نجم منتخب مصر تحت 17 عامًا، جائزة رجل المباراة بعد تألقه اللافت في لقاء منتخبنا الوطني أمام منتخب فنزويلا، ضمن منافسات كأس العالم للناشئين.

وشهدت المباراة تألقا لافتا لحمزة عبد الكريم دفاعا وهجوما، ونجح في تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر بضربة رأس رائعة

وعقب مباراة اليوم، يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب فنزويلا صاحب المركز الثاني.

ترتيب المجموعة الخامسة 

مصر – 4 نقاط

فنزويلا – 4 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط

هايتي – 0 نقاط

مباراة منتخب مصر وفنزويلا 

وسجل منتخب فنزويلا هدف التقدم في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 17 عن طريق ماركوس مايتان.

وتعادل حمزة عبد الكريم لصالح منتخب مصر، أمام منتخب فنزويلا في الدقيقة 54. 

وتلقي محمد حمد لاعب منتخب مصر بطاقة حمراء في الدقيقة 59. 

تشكيل منتخب مصر أمام فنزويلا 

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، ومهند الشامي

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، وبلال عطية

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، وعبد العزيز الزغبي

إنجلترا تفوز على هايتي 8-1

حقق منتخب إنجلترا للناشئين تحت 17 عاما، على نظيره هايتي بنتيجة 8ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات، ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين حمزة عبد الكريم كاس العالم للناشئين منتخب فنزويلا

