الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد إنجلترا في مونديال الناشئين والقناة الناقلة

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو
18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، بقيادة مديره الفني أحمد الكأس، اليوم الإثنين، نظيره منتخب إنجلترا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة، ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

اقرأ أيضا: رسميا، منتخب مصر للناشئين يتأهل للدور الثاني في كاس العالم بقطر

 

موعد مباراة مصر وإنجلترا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام إنجلترا، اليوم الإثنين، على ملعب سباير زون 7 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في الخامسة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

مباراة مصر وفنزيلا في الجولة الثانية، فيتو
مباراة مصر وفنزويلا في الجولة الثانية، فيتو

منتخب مصر يتعادل مع فنزويلا

وتعادل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الجمعة الماضي، أمام نظيره منتخب فنزويلا بهدف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين. 

وكان منتخب مصر تحت 17 سنة قد حقق الفوز في الجولة الأولى على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعقب مباراة الجمعة أمام فنزويلا، يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب فنزويلا صاحب المركز الثاني.

إنجلترا تكتسح هايتي 8-1

كان منتخب انجلترا قد حقق فوزا كاسحا على حساب هايتي بثمانية أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

ترتيب المجموعة الخامسة قبل مواجهات اليوم

مصر – 4 نقاط
فنزويلا – 4 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط
هايتي – 0 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما أحمد الكأس منتخب إنجلترا كاس العالم للناشئين موعد مباراة مصر وانجلترا

مواد متعلقة

رسميا، منتخب مصر للناشئين يتأهل للدور الثاني في كاس العالم بقطر

منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة إنجلترا في كأس العالم للناشئين

أول تعليق من أحمد الكاس بعد تعادل منتخب مصر مع فنزويلا بـ10 لاعبين (فيديو)

ترتيب مجموعة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بعد انتهاء مباريات اليوم

الأكثر قراءة

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية