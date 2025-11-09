16.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

18 حجم الخط

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 16.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.313 مليون ورقة منفذة على 146 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 40.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.768 مليون ورقة منفذة على 152 ألف عملية خلال الجلسة السابقة

واستحوذت الأسهم على 32.95 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 67.06 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع على صعود جماعي بالمؤشرات.

وسجل رأس المال السوقي أرباح بقيمة 51 مليار جنيه، مسجلًا 2.893 تريليون جنيه

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، ليسجل اعلى من مستوى 40 ألف نقطة، ليغلق مرتفعًا بنسبة 2.18%، ليسجل مستوى 40821 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28%، ليسجل 12115 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" والأوسع نطاقًا بنسبة 0.67% مغلقًا عند مستوى 16097 نقطة.



تجدر الإشارة إلى أنه أغلق في جلسة الخميس الماضي عند 2.842 تريليون جنيه، وسجل حجم التداول بجلسة اليوم 5.5 مليار جنيه.

