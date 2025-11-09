أعراض التهاب الكبد الوبائي A وكيف تنتقل العدوى؟

18 حجم الخط

يعد التهاب الكبد الوبائي A مرضا فيروسيا شديد العدوى يصيب الكبد، وينتج عن الإصابة بفيروس التهاب الكبد أ (HAV)، وينتقل هذا المرض عن طريق المخالطة اللصيقة من شخص إلى آخر أو من خلال الطعام والشراب الملوثين.

وعلى الرغم من طبيعته المعدية، فإن التهاب الكبد أ غالبا ما يسبب أعراضا خفيفة ويزول من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى علاج محدد، ومع ذلك، يمكن أن تستمر الأعراض لعدة أسابيع وقد تمتد في بعض الحالات إلى عدة أشهر، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic" الطبي.

التهاب الكبد الوبائي A

التهاب الكبد A هو عدوى فيروسية تؤثر على الكبد، مسببة التهاب يصحبه أعراض خفيفة تستمر عادة لمدة تصل إلى شهرين، ورغم أنه يشفى عادة دون تدخل علاجي، فإنه مرض شديد العدوى ويسهل انتشاره بين الأفراد المصابين.

الأعراض الكبد الوبائي A

تظهر أعراض التهاب الكبد أ عادة بعد فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أسابيع من التعرض للعدوى، وهي فترة الحضانة التي يتكاثر فيها الفيروس داخل الجسم، وتتنوع الأعراض لتشمل:

الإسهال

التعب والإرهاق

الحمى

حكة في الجلد

آلام في المفاصل

براز فاتح اللون وبول داكن اللون

فقدان الشهية

الغثيان والقيء

ألم في البطن، خاصة في الجزء العلوي الأيمن حيث يقع الكبد

اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان)

ولا تظهر الأعراض على الجميع، خاصة الأطفال دون سن السادسة.

انتقال العدوى

يحدث انتقال فيروس التهاب الكبد أ، الذي يتواجد في دم وبراز الأشخاص المصابين، عند انتقاله من جسم الشخص المصاب إلى شخص آخر، ويمكن أن يحدث ذلك من خلال عدة طرق:

نظافة الأيدي غير الكافية: إذا لم يقم شخص مصاب بغسل يديه بعد استخدام المرحاض، فقد يلوث الطعام الذي يعده، أو الأسطح التي يلمسها، أو ينقل العدوى عن طريق لمس الآخرين بشكل مباشر.

الاتصال الشخصي الوثيق: يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الاتصال بالعلاقة الحميمية أو التقبيل إذا كان هناك اتصال شرجي أو في حالة وجود نزيف في الفم (مثل نزيف اللثة).

العيش في بيئات ذات صرف صحي سيئ: قد يؤدي وجود آثار للبراز في التربة أو الماء إلى تلوث المحاصيل النيئة أو المحار أو مياه الشرب.

مشاركة الإبر: التعرض لدم شخص مصاب من خلال مشاركة الابر أو لمس ابرة ملوثة.

عوامل الخطر للإصابة بالتهاب الكبد A

تزيد بعض العوامل من احتمالية الاصابة بالتهاب الكبد أ، ومنها:

المبيت في أماكن مزدحمة أو انعدام السكن.

العمل في مجال رعاية الأطفال أو في المستشفيات أو دور الرعاية.

تعاطي المخدرات عن طريق الوريد.

الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو أمراض مناعية أخرى.

فترة العدوى والمضاعفات

يبقى الشخص المصاب معديا لمدة أسبوعين قبل ظهور الأعراض وحتى ثلاثة أسابيع بعد اختفائها، وفي حال عدم ظهور الأعراض، قد لا يعرف المصاب أنه يحمل الفيروس أو أنه معدي، ويستطيع الفيروس البقاء حيًا على الأسطح وفي البيئة لعدة أشهر بعد مغادرته الجسم.

ولا يسبب التهاب الكبد أ عادة أمراض كبد مزمنة أو تلف دائم للكبد، لكن في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي إلى فشل كبدي حاد، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

علاج التهاب الكبد A

يبدأ تشخيص التهاب الكبد أ بالفحص السريري والاستفسار عن الأعراض، والبحث عن علامات جسدية لأمراض الكبد مثل اليرقان وتضخم الكبد والطحال، ويتم تأكيد التشخيص عبر اختبارات الدم التي تقيس وظائف الكبد وتكشف عن وجود الأجسام المضادة للفيروسات لتحديد الفيروس المسبب.

لا يوجد علاج محدد لالتهاب الكبد أ، وتقتصر ادارة الحالة على توصيات للمساعدة في التعافي، ومنها:

البقاء في المنزل: يوصى بالبقاء في المنزل لمدة أسبوع على الأقل بعد بدء الأعراض، ويمكن العودة الى العمل أو الدراسة بعد ذلك إذا تحسنت الحالة وزالت الحمى واليرقان.

الحفاظ على ترطيب الجسم: تناول السوائل على مدار اليوم، وتناول الأطعمة السائلة أو شبه السائلة في حال الغثيان.

تجنب المواد التي تجهد الكبد: التوقف عن شرب الكحول، والتدخين، وتعاطي المخدرات، ومراجعة الطبيب بخصوص أي أدوية أو مكملات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.