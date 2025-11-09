التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

18 حجم الخط

صرحت جهات التحقيق بقنا بدفن جثمان معلم أزهري، لقي مصرعه أثناء أدائه صلاة العشاء داخل أحد المساجد بقرية قرقطان التابعة لمركز نقادة جنوب المحافظة، بعد أن اعتدى عليه أحد الأشخاص بقطعة حديدية.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع معلم في الأزهر الشريف داخل المسجد أثناء الصلاة، إثر تعدي شخص عليه بقطعة حديدية، ما أدى لإصابته إصابات بالغة أودت بحياته أثناء نقله إلى المستشفى.

وتبين من الفحص أن المجني عليه يدعى “محمود.ف”، 50 عامًا، ويعمل معلمًا بالأزهر، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وباشرت جهات التحقيق المختصة الاستماع لأقوال الشهود وتحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب ودوافع الجريمة، وتم التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الفحص الطبي والإجراءات القانونية اللازمة.

