الحق في الدواء: اختفاء 24 صنفًا حيويًا من الصيدليات

كشف المركز المصري للحق في الدواء أن سوق الدواء شهد عددا من نواقص الأدوية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين وفقًا للرصد الشهري والذي كشف عن اختفاء أكثر من 24 صنفًا من الأدوية الحيوية والاستراتيجية من الصيدليات، بعضها يستخدم في علاج أمراض مزمنة وخطيرة تمس حياة المرضى مباشرة.

النقص شمل أدوية الأورام وأمراض الكلى

وأوضح " الحق في الدواء" أن النقص شمل أدوية الأورام وأمراض الكلى والضغط والصرع والسكري والمناعة، إضافة إلى عقاقير هرمونية ومضادات حيوية وأدوية أعصاب وهضم، مما يضع المرضى أمام تحديات يومية في الحصول على العلاج.

أدوية أورام وكلى في خطر

من أبرز الأدوية التي رصد نقصها:

Lonsurf 20 أقراص لعلاج الأورام.

Cisplatin حقن لعلاج الأورام.

Emend capsules لوقف القيء لمرضى الأورام.

Almita (ألميتا) لعلاج أورام الرئة.

Caelyx vial من الأدوية المهمة لعلاج السرطان.

Hydroxyurea capsules لعلاج أمراض الكلى.

El Carnitine حقن التي تستخدم في جلسات الغسيل الكلوي وتُعدّ ضرورية للمرضى.

Eprex حقن لتنشيط إنتاج خلايا الدم الحمراء، وهي من أهم الأدوية لمرضى الكلى.



نقص في أدوية المناعة والهرمونات والأعصاب

كما رصد اختفاء عدد من الأدوية الهرمونية والعصبية، منها:

Livial tablets (هرمون للسيدات).

Circul أقراص لجميع التراكيز لعلاج الاضطرابات النفسية والعصبية.

Neoral، Solu-Medrol، Solupred لعلاج أمراض المناعة والالتهابات.

Medodrine أقراص لعلاج انخفاض ضغط الدم.

Keppra 1000 أقراص لعلاج نوبات الصرع.

Exjade 5/1000 أقراص لمرضى السكري.

Ranicxa أقراص لعلاج الذبحة الصدرية.

Logimax أقراص لضبط ضغط الدم.

Pentasa لبوس وأكياس لعلاج التهابات القولون.



أدوية الجهاز التنفسي والدم

أشار المركز المصري للحق في الدواء إلى نقص أصناف حيوية لعلاج الجهاز التنفسي وأمراض الدم، منها:

Serventa حقن لعلاج أمراض الجهاز التنفسي.

Alfuvact حقن لعلاج اضطرابات تخثر الدم.

Quantamash فوار لأمراض الدم.

Becom B وBeecozym حقن كمكملات ضرورية للمرضى المصابين بالأنيميا والإجهاد العصبي.



اختفاء أصناف شائعة الاستخدام

وأكد انه حتى الأدوية الشائعة الاستخدام لم تسلم من النقص، مثل:

Septrin أقراص وشراب (مضاد حيوي واسع الاستخدام).

Heparil Gel وHemoClar كريم لعلاج الكدمات والالتهابات الموضعية.

Reparil Gel لعلاج التورم والالتهابات.



وحذر المركز المصري للحق في الدواء من استمرار النقص في هذه الأصناف الأساسية الذي يهدد حياة مئات الآلاف من المرضى، مطالبا هيئة الدواء المصرية بالتدخل الفوري لإعادة ضخ الأدوية الحيوية في السوق ومراقبة المخزون بشكل أكثر دقة.

من جانبها تواصلت فيتو مع هيئة الدواء المصرية للرد علي حقيقة نقص هذه الأصناف الدوائية من السوق وكيفية حصول المريض عليها إلا أنه لم يتم الرد حتي كتابة هذه السطور.

