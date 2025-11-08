السبت 08 نوفمبر 2025
أخبار مصر

عبد الغفار: المؤتمر العالمي للسكان يناقش الاستثمار في الرعاية الصحية

د.خالد عبد الغفار
د.خالد عبد الغفار وزير الصحة
أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) ستتضمن نقاشات حوارية هامة حول موضوع “الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة”، بهدف تسليط الضوء على دور الصحة كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بفندق سانت ريجيس في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتحت شعار: “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”


‎وأوضح الدكتور عبدالغفار أن المناقشات ستركز على:
* إبراز العلاقة الوثيقة بين الصحة والنمو الاقتصادي ورأس المال البشري.
* دور الاستثمار الصحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
* التوسع في الاستثمارات الموجهة لتحسين خدمات الرعاية الأولية.
* تطوير البنية التحتية للمستشفيات.
* تعزيز التحول الرقمي الصحي.
* دور المؤسسات المالية الدولية في تعبئة الموارد.
* تنفيذ نماذج التمويل المدمج لجذب القطاع الخاص.


‎كما ستستعرض الجلسات رؤية مصر الوطنية وخارطة الطريق الاستراتيجية للاستثمار الصحي، ضمن أجندة التنمية البشرية للدولة المصرية.


‎وأكد المتحدث الرسمي أن الجلسات تعكس توجه القيادة السياسية نحو تحويل الصحة إلى محرك للتنمية الشاملة، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكيل وزارة الصحة بقنا يتفقد مستشفى نقادة بطوخ

وزير الصحة يبحث مع وفد الصندوق السيادي الموقف التنفيذي لإنشاء مستشفى النيل للأطفال


‎ودعت وزارة الصحة والسكان المشاركين والخبراء والإعلاميين إلى حضور جلسة “الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة”، لمناقشة التجارب الدولية والرؤية المصرية نحو بناء اقتصاد صحي مستدام يعزز جودة الحياة لكل مواطن.

