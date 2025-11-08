السبت 08 نوفمبر 2025
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لترشيحات الدراسات العليا الطبية

اجتماع د.خالد عبد الغفار، وزير الصحة
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لترشيحات أعضاء المهن الطبية للدراسات العليا، بهدف سد العجز في التخصصات الطبية النادرة وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بإعداد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة بشكل دوري، تتضمن:
 أعداد المرشحين من الأطباء والصيادلة والأطقم الطبية المساعدة التابعين للوزارة
التخصصات المقبولة في برامج الماجستير والدبلوم  والبورد المصري او البعثات الخارجية 
 مدة الدراسة ونسب الالتزام الكامل بالبرامج التدريبية

وأضاف أن الوزير شدد على وضع ضوابط دقيقة ومعايير موضوعية لعملية التسجيل، مع إعطاء الأولوية المطلقة للتخصصات النادرة والملحّة مثل:
 جراحة الأورام
 جراحة المخ والأعصاب
 أمراض الكلى
التخدير
طب الطوارئ
‎بهدف توجيه الموارد البشرية بدقة عالية لتلبية الاحتياجات الفعلية لمستشفيات الوزارة، وضمان التوازن بين التدريب الأكاديمي والخدمة العلاجية.

ووجه الدكتور عبدالغفار بصياغة خطة تنفيذية مستقبلية تشمل:
 برامج تدريب مكثفة مستهدفة
 شراكات استراتيجية مع الجامعات المصرية
 آليات متابعة دورية للأداء والالتزام
‎لتأمين كفاءة تشغيلية مستدامة لجميع مستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية، ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة يبحث مع وفد الصندوق السيادي الموقف التنفيذي لإنشاء مستشفى النيل للأطفال

"الصحة" تطلق حملة تقييم ميداني بشمال سيناء استعدادا لتطبيق التأمين الشامل


حضر الاجتماع الدكتورة هنادي محمد – رئيس قطاع المهن الطبية والدكتورة رشا الشرقاوي – رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية والأستاذة منال مأمون – رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والدكتورة فاطمة نصار – مدير عام التخطيط بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

