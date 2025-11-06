بعد إزالة آثار حادث انقلاب ميكروباص، انتظام حركة المرور على الطريق الغربي بالفيوم

الخميس 06 نوفمبر 2025
انتظمت حركة المرور على الطريق الغربي بنطاق محافظة الفيوم، بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 7 من ركابها.

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ،  وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في انقلاب سيارة ميكروباص في نهر الطريق، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، ما تسبب في إصابة 7 من ركاب السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

 

سباق الموت، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكلات بـ"توك توك وجرار زراعي" بالفيوم

43 مخالفة، تموين الفيوم يشن حملة مكبرة على المخابز البلدي والسياحي

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة.

