بعد إزالة آثار حادث انقلاب ميكروباص، انتظام حركة المرور على الطريق الغربي بالفيوم

18 حجم الخط

انتظمت حركة المرور على الطريق الغربي بنطاق محافظة الفيوم، بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 7 من ركابها.

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في انقلاب سيارة ميكروباص في نهر الطريق، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، ما تسبب في إصابة 7 من ركاب السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.