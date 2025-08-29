الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 17 شخصا في حادثين متفرقين بالفيوم

سيارات إسعاف، فيتو
سيارات إسعاف، فيتو

أصيب 17 شخصا من الفيوم في حادثين متفرقين،  علي طريقي الفيوم ـ سيلا، والفيوم ـ القاهرة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة المرور من إزالة اثار الحادثين، وانتظم السير على جانبي الطريقين. 

اصطدام ميكروباص بالرصيف

وكان اللواء أحمد مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، علي طريق القاهرة - الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث بالقرب من قرية الكعابي، وأسفر عن إصابة 11 من ركاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة علي طريق سيلا

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، علي طريق سيلا - الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين  أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق ففقد السيطرة على السيارة وانقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل 4 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإسعاف شخصين في مكان الحادث.

صراع وزير الصحة ومحافظ الفيوم إلى أين؟

إصابة 3 سيدات وطفلة بطلق ناري في مشاجرة بالفيوم

وتحرر المحضرين اللازمين، وأحيلا إلى النيابة المختصة، وانتدب وكيلا النيابة مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتوليا التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارة تأمين الطرق والمنافذ اصطدام سيارة ميكروباص أصيب 17 شخص إصابة 17 شخص سيارة سوزوكي طريق القاهرة - الفيوم مركز شرطة الفيوم مدير أمن الفيوم مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

كأس المنايا!

طلبات إحاطة من أعضاء مجلس النواب للحكومة لحل أزمة التصالح على عيادات الأطباء.. التهديد بغلق وتشميع عيادة الطبيب اعتداء على الملكية الخاصة وخطوة غير قانونية والنقابة تطالب بتدخل رئيس الوزراء

جدال علمي أيهما يٌخلق أولًا العظم أم اللحم؟.. الازهر يجيب

ما سبب فزع النبي داود في محرابه؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

رسميا، حزب الله ينعي خليفة نصرالله هاشم صفي الدين

سيدنا يوسف عليه السلام في الحضارة المصرية

ما مصير العبد في أول منازل الآخرة، وما أهم أسباب النجاة من عذاب القبر؟

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads