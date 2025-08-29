إصابة 17 شخصا في حادثين متفرقين بالفيوم

أصيب 17 شخصا من الفيوم في حادثين متفرقين، علي طريقي الفيوم ـ سيلا، والفيوم ـ القاهرة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة المرور من إزالة اثار الحادثين، وانتظم السير على جانبي الطريقين.

اصطدام ميكروباص بالرصيف

وكان اللواء أحمد مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، علي طريق القاهرة - الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث بالقرب من قرية الكعابي، وأسفر عن إصابة 11 من ركاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة علي طريق سيلا

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، علي طريق سيلا - الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق ففقد السيطرة على السيارة وانقلبت في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل 4 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإسعاف شخصين في مكان الحادث.

وتحرر المحضرين اللازمين، وأحيلا إلى النيابة المختصة، وانتدب وكيلا النيابة مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتوليا التحقيق.

