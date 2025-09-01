الإثنين 01 سبتمبر 2025
محافظات

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت  في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت قوة من إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

 

إصابة شخصين إثر انقلاب تروسيكل محمل بـ استاكوزا في الفيوم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولى التحقيق.

