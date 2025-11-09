اليوم، مؤتمر لـ الوطنية للانتخابات لعرض استعداداتها للمرحلة الأولى من استحقاق مجلس النواب

18 حجم الخط

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا بالقاعة الكبرى بمقر الهيئة، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بحضور المتابعين الدوليين وذلك لاطلاع الرأي العام على مدى جاهزية الهيئة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية ، وبيان كافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية .

موعد انطلاق تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب

وتنطلق، غدا الإثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى داخل 14 محافظة حيث تستقبل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، والبحر الأحمر، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية تحت إشراف 70 لجنة عامة وبمشاركة نحو 12 ألف قاض يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر.

ومن المقرر أن يتسلم القضاة المشرفون على الانتخابات الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز اليوم الأحد، تمهيدًا للسفر إلى لجانهم الانتخابية في المحافظات التي تُجرى فيها المرحلة الأولى

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والانضباط وتيسير مشاركة المواطنين في الاستحقاق الدستوري.

ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع وفاة زوجة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الأمر الذي ألقى بظلاله على أجواء العمل، لكنه لم يؤثر على انتظام الاستعدادات للمرحلة الأولى من الانتخابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.