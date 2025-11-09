عادل العمدة: زيارة أحمد الشرع لواشنطن تعكس صفقة مشبوهة بين الولايات المتحدة وسوريا

18 حجم الخط

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى واشنطن، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار سلسلة من التنازلات السياسية التي يقدمها الشرع منذ توليه رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأوضح العمدة، في تصريح خاص لـ فيتو، أن من بين هذه التنازلات غض الطرف عن التوغّل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن هناك ما وصفه بـ"صفقة مشبوهة" بين واشنطن والشرع، بدليل الدعم الأمريكي الواضح له خلال الفترة الأخيرة.

وكشف العمدة أن أحمد الشرع كان أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، التنظيم الذي قال إن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون ساهمتا في صنعه خلال عامي 2016 و2017 لتنفيذ المخططات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذا يفسّر، من وجهة نظره، الارتباط القوي بين الشرع والولايات المتحدة، وأن الأخير يؤدي "دورًا مرسومًا له مسبقًا"، وهو ما يجعله تحت العباءة الأمريكية.

وأشار مستشار أكاديمية ناصر إلى أن السياسة السورية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل شهدت تحولًا جذريًا منذ وصول الشرع إلى السلطة، حتى أصبحت الأراضي السورية مباحة للتوغّل الإسرائيلي دون ردّ فعل حقيقي من دمشق.

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع قد وصل، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، حيث يُتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك قد صرح، خلال مؤتمر حوار المنامة في البحرين، بأن "الرئيس السوري أحمد الشرع سيوقّع وثيقة رسمية لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش".

وتُعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى واشنطن، والثانية إلى الأراضي الأمريكية بعد مشاركة الشرع في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي بنيويورك، حيث أصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقًا على الزيارة: "سوف ألتقي بالرئيس الشرع، وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنها منطقة صعبة، لكنه رجل قوي وقد تحقق الكثير من التقدم في سوريا."

وأضاف ترامب: "رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة حقيقية، وأعتقد أنه حتى الآن يقوم بعمل جيد جدًا."

يذكر أن التحالف الدولي ضد داعش، الذي تشكّل في عام 2014، يضم أكثر من 80 دولة، ويهدف إلى دعم الجهود العسكرية والاقتصادية لمحاربة التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق ومناطق أخرى.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، عن إزالة اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة الإرهابيين.

