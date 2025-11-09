منتخب مصر يحصد فضية الزوجي المختلط ببطولة العالم لتجديف الشواطئ

18 حجم الخط

توج الزوجي المصري المكون من، علي علاء وآيات أحمد، بالمركز الثاني والميدالية الفضية، خلال مشاركتها في منافسات الزوجي المختلط ببطولة العالم للتجديف الشاطئي، المقامة حاليا في مدينة انطاليا التركية، بمشاركة عدد كبير من الدول.

وحقق الفريق المصري الفوز على نظيره التركي في الدور نصف النهائي، قبل الخسارة أمام زوجي بريطانيا في المباراة النهائية.

قائمة منتخب التجديف

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كلا من:

اللاعبين: عمر القماطي - زياد سلامة - عمر مصطفى - زياد إيهاب - ياسين القماطي - علي علاء - أحمد العتيق - يوسف سلامة - إبراهيم محمود.

اللاعبات: مريم هشام - مريم عوض - سلمى خالد - ريماس أسامة - سلمى خالد - عاليا محسن - هنا السبكي - آيات أحمد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.