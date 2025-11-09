الأحد 09 نوفمبر 2025
منتخب مصر يحصد فضية الزوجي المختلط ببطولة العالم لتجديف الشواطئ

منتخب مصر للتجديف،
منتخب مصر للتجديف، فيتو
توج الزوجي المصري المكون من، علي علاء وآيات أحمد، بالمركز الثاني والميدالية الفضية، خلال مشاركتها في منافسات الزوجي المختلط ببطولة العالم للتجديف الشاطئي، المقامة حاليا في مدينة انطاليا التركية، بمشاركة عدد كبير من الدول.

وحقق الفريق المصري الفوز على نظيره التركي في الدور نصف النهائي، قبل الخسارة أمام زوجي بريطانيا في المباراة النهائية.

قائمة منتخب التجديف

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كلا من:

اللاعبين: عمر القماطي - زياد سلامة - عمر مصطفى - زياد إيهاب - ياسين القماطي - علي علاء - أحمد العتيق - يوسف سلامة - إبراهيم محمود.

اللاعبات: مريم هشام - مريم عوض - سلمى خالد - ريماس أسامة - سلمى خالد - عاليا محسن - هنا السبكي - آيات أحمد.

