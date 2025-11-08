بحضور ماري جمال مرشحة "القائمة الوطنية"، مؤتمر جماهيري لمستقبل وطن بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

شهدت الدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية بفايد مؤتمرًا حاشدًا لحزب مستقبل وطن، وذلك بحضور ماري جمال مرشحة القائمة الوطنية ومرشحة الحزب.

تأكيد الدعم الشعبي

ويهدف المؤتمر إلى تأكيد الدعم الشعبي الكبير للمرشحين في انتخابات مجلس النواب القادمة 2025 م.

جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو

أبرز الحضور خلال فاعليات المؤتمر

ضم المؤتمر نخبة من القيادات على رأسها النائب حماد موسى حماد أمين حزب مستقبل وطن أمانة محافظة الإسماعيلية، الأستاذ وائل عبد العزيز أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، النائب الدكتور أحمد دندش الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، النائب سامي سليم مرشح الحزب بالدائرة الثالثة، وسيد عبد الجليل مرشح الحزب بالدائرة الثالثة، موسي خالد مرشح الحزب بالدائرة الأولى، ماري جمال مرشحة الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر.

جانب من فاعليات المؤتمر،فيتو

وقف إطلاق النار في فلسطين

افـتتح الـنائب حـماد مـوسى حماد كلمته بتوجيه تحية خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمّنًا قدرته على التوصل إلي عملية سلام ووقف لإطلاق النار في فلـ ـسـ ـطين.

مرشحة القائمة الوطنية خلال فاعليات المؤتمر،فيتو

وأكـد النائب حماد موسى أن النواب هم ممثلون عن المحافظة بأكملها وليس عن دوائرهم فقط، مشددًا على أهمية العمل المشترك، كما توجه بخالص الشكر والتقدير للنائب أحمد عبد الجواد على ما قدمه للحزب من إنجازات، واختتم كلمته بتمنيات الفوز للسادة المرشحين في الانتخابات القادمة.



مرشحة القائمة الوطنية خلال فاعليات المؤتمر،فيتو

ماري جمال فخر لنا تمثيلكم في البرلمان

وعـبرت ماري جمال مرشحة القائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية عن سعادتها بالتواجد بين الأهالي، وفخرها بتمثيل السيدات وتواجد سيدات الدائرة الثالثة.

