رياضة

شاهد، دخلات جماهير الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حرصت جماهير النادي الأهلي ونادي الزمالك علي رفع لافتات لتحفيز لاعبيهم خلال  مباراة الفريقين المقامة حاليا على ستاد ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري. 

 ويواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم علي ستاد محمد بن زايد في نهائي السوبر المصري.

تشكيل الأهلي  لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا 

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وزيزو 

الهجوم:تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار 

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الزمالك كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا  

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف وخوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

