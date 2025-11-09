حافلة الزمالك تصل استاد محمد بن زايد استعدادا لمواجهة الأهلي بنهائي السوبر

18 حجم الخط

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لخوض مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء.

وكان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي وتنقل قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية ودبي المباراة الليلة.

أبرز 5 هدافين في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

يتصدر النجم عبدالكريم صقر، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، قائمة الهدافين التاريخيين لـ «الديربي» الأقوى على المستوى العربي والأفريقي برصيد 21 هدفًا.

بينما يتواجد في الوصافة المهاجم القناص مصطفى كامل طه، برصيد 17 هدفًا، وخلفه الراحل مختار التتش، برصيد 13 هدفًا،.

ويأتي بنفس رصيد الأهداف محمد أبو تريكة بعد تسجيله 13 هدفًا خلال 21 مواجهة.

ثم يأتي خلفهم الأسطورة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، برصيد 11 هدفًا.

وفي المركز الثاني، يأتي عماد متعب الذي يملك في رصيده 10 أهداف خلال 20 مواجهة خاضها مع الأهلي أمام الزمالك، ليقود فريقه نحو الفوز في 13 مواجهة منها، والتعادل في 5، مع الخسارة مرتين فقط، وسط تقديم تمريرتين حاسمتين.

أما المركز الثالث، يأتي لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصري، الذي سبق له ارتداء قميصي الأهلي والزمالك خلال مشواره الاحترافي، محرزًا 9 أهداف في القمة المصرية، بواقع 5 أهداف في شباك العملاق الأبيض، و4 أهداف في شباك الأهلي.

وفي المركز الرابع، يأتي محمد شريف الذي يملك في جعبته 7 أهداف أحرزها مع الأهلي خلال 9 مواجهات أمام الزمالك.

في الوقت الذي يملك فيه جمال حمزة 7 أهداف بالمركز الخامس أحرزها مع الزمالك في 18 مباراة أمام العملاق الأحمر.

