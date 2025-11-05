أحمد عبد الرؤوف: فخور بتمثيل الزمالك في الإمارات، والكل مستعد لمواجهة بيراميدز

الأربعاء 05 نوفمبر 2025
أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في كامل التركيز والاستعداد لتقديم مباراة كبيرة.

وقال عبد الرؤوف خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: “الكل مستعد لتقديم مباراة كبيرة أمام بيراميدز، وسعيد جدًا بوجودي في دولة الإمارات، وفخور إنّي هنا بمثل نادي عظيم بحجم الزمالك”.

وأضاف المدير الفني أن الزمالك يدخل المباراة بروح الانتصار والعزيمة، مؤكدًا احترامه الكبير لفريق بيراميدز الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، لكنه شدد على أن هدف الزمالك هو الفوز فقط ومواصلة المنافسة على اللقب.

واختتم عبد الرؤوف تصريحاته قائلًا إن الجهاز الفني يثق تمامًا في قدرات لاعبي الفريق، وأن الجماهير البيضاء سيكون لها دور كبير في دعم الفريق لتحقيق نتيجة تسعدهم وتليق بتاريخ الزمالك الكبير.

