الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بدء تركيب النجيلة الخاصة بملاعب الناشئين في نادي الزمالك (صور)

بدء تركيب النجيلة
بدء تركيب النجيلة الخاصة بملاعب الناشئين في نادي الزمالك

بدأت أعمال تركيب النجيلة الخاصة بملاعب قطاع الناشئين بنادي الزمالك داخل مقر النادي بميت عقبة، في إطار خطة التطوير الشاملة التي ينفذها مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

ويأتي ذلك ضمن جهود النادي لتجهيز الملاعب بأحدث المواصفات الفنية، بما يساهم في توفير أفضل بيئة تدريبية لفرق قطاع الناشئين، استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر الانتهاء من عملية تركيب النجيلة خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم افتتاح الملاعب رسميًا عقب الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجهيز.

ومن ناحية أخرى أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة التي ستسافر إلى الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المحلي.

 

قائمة الزمالك للسوبر المصري

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك ملاعب ناشئين الزمالك اخبار الزمالك مران الزمالك

مواد متعلقة

هشام نصر يطمئن على ترتيبات سفر بعثة الزمالك إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات استعدادا لخوض منافسات السوبر المصري (صور)

جون إدوارد يعقد جلسات مع لاعبي الزمالك لتحفيزهم من أجل حصد لقب السوبر

5 غيابات عن قائمة الزمالك المسافرة إلى السوبر المصري

استبعاد ناصر منسي، أحمد عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك للسوبر المصري

الزمالك يكشف سر عدم إجراء التبديل السادس أمام طلائع الجيش بعد إصابة فتوح

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك علي طلائع الجيش بالدوري

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق قبل السوبر المصري

الأكثر قراءة

الدحيل يكتسح شباب أهلي دبي برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

قبل فتح أبوابه للزائرين، أسعار ومواعيد ورابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

حزب الجبهة الوطنية يواصل تحركاته لدعم مرشحيه بالقائمة الوطنية، والقصير: برنامج انتخابي شامل لكافة الملفات

تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تجوز الصلاة على النبي أثناء اللعب على الهاتف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية