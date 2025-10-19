انشقاق زياد زهر الدين قنصل سوريا فى دبي عن نظام أحمد الشرع، والخارجية تعلق (فيديو)

علقت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الأحد، على مقطع فيديو متداول ذكر فيه القنصل زياد زهر الدين انشقاقه عن حكومة دمشق وتركه العمل كقنصل عام في دبي بدولة الإمارات.



وقالت الإدارة، في تصريحات لقناة الإخبارية الرسمية: "تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن القنصل زياد زهر الدين الذي كان يشغل منصب القنصل العام للجمهورية العربية السورية في دبي قد نُقل إلى الإدارة المركزية بدمشق بموجب القرار رقم (209) تاريخ 20/09/2025، وبناءً على ذلك انتهت مهامه في القنصلية أصولًا اعتبارًا من تاريخ القرار"



وأضافت: "إن ما صدر عن المذكور من تصريحات ومواقف في الآونة الأخيرة لا يمثل الدولة السورية أو سياساتها الرسمية وإنما يعكس موقفًا شخصيًا بحتًا يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وأخلاقيات العمل القنصلي".

وذكرت وفق المصدر ذاته أن "القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في دبي مستمرة في أداء مهامها وخدماتها القنصلية للمواطنين السوريين بصورة طبيعية ومنتظمة وتعمل تحت الإشراف المباشر من وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق".



وتابعت: "تجدد الوزارة تأكيدها على احترامها الكامل لقوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 مشيدةً بالتعاون القائم مع وزارة الخارجية الإماراتية الموقرة بما يسهم في تسهيل العمل القنصلي وضمان استمراريته".

