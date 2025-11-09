الأحد 09 نوفمبر 2025
اليورو وصل لكام أمام الجنيه؟ سجل 54.62 جنيه للبيع بالمركزي

 سعر اليورو، شهد  سعر اليورو أمام  الجنيه  استقرارًا بالبنك المركزي المصري، خلال بداية حركة تعاملات اليوم الاحد الموافق 9 نوفمبر 2025.

 وتستعرض "فيتو" سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

نرشح لك: رسميا، آخر تطورات حركة اليورو مقابل الجنيه في المركزي المصري

 

سعر اليورو في البنك المركزي 

  • 54.45 جنيه للشراء.
  • 54.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 

  • 54.45 جنيه للشراء.
  • 54.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر 

  • 54.45 جنيه للشراء.
  • 54.62 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول 

  • 54.45 جنيه للشراء.
  • 54.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصرى

  • 54.45 جنيه للشراء.
  • 54.62 جنيه للبيع.

نرشح لك: سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

  • 54.45 جنيه للشراء.
  • 54.62 جنيه للبيع.

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).  

نرشح لك: سعر اليورو في البنوك المصرية 

وتستخدم مؤسسات  الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.  

اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم 

ويُعدّ اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي بحلول ديسمبر 2019، ونظرا لتداول أكثر من 1.3 تريليون يورو، حظي اليورو بواحدة من أعلى القيم الإجمالية للأوراق النقدية والعملات المعدنية قيد التداوُل في العالم. 

 

