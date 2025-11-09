هيئة البث الإسرائيلية: نستعد لتسلم رفات أسير من قطاع غزة ظهر اليوم

18 حجم الخط

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاحد، أنها تستعد لتسلم رفات أسير من قطاع غزة ظهر اليوم، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت، أمس السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاحتمال استلام جثمان جديد لأحد ضباطه، خلال الساعات القريبة، من قطاع غزة وربما يكون هدار جولدين الذي أسرته حركة حماس خلال حرب عام 2014.

ونقلت قناة "كان" العبرية التابعة لهيئة البث عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه، حديثة عن "مؤشرات إيجابية" على عثور "حماس" على جثة جولدين.

وقال المصدر: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يستعد لاحتمال استلام جثمان أحد جنوده الأسرى في الساعات القريبة، وربما يكون جولدين"، مشيرا إلى أن التنسيق الميداني ما يزال قيد التنفيذ.

وأضافت القناة أن رئيس أركان الجيش إيال زامير، زار مساء السبت الماضي منزل عائلة جولدين لاطلاعها على التطورات.

وخلال الزيارة، قال زامير: "حتى تأكيد نهائي، يجب التحلي بضبط النفس، وآمل أن تكون الجثة بالفعل لهدار".

وبحسب القناة، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات بحث متواصلة خلال الأشهر الماضية في منطقة رفح، تركزت داخل نفق يُعتقد أن جثة جولدين نُقلت إليه، دون ذكر نتائج البحث.

