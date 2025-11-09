الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: نستعد لتسلم رفات أسير من قطاع غزة ظهر اليوم

تسليم الاسري
تسليم الاسري
18 حجم الخط

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاحد، أنها تستعد لتسلم رفات أسير من  قطاع غزة ظهر اليوم، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت، أمس السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاحتمال استلام جثمان جديد لأحد ضباطه، خلال الساعات القريبة، من قطاع غزة وربما يكون هدار جولدين الذي أسرته حركة حماس خلال حرب عام 2014. 

ونقلت قناة "كان" العبرية التابعة لهيئة البث عن مصدر أمني إسرائيلي  لم تسمه، حديثة عن "مؤشرات إيجابية" على عثور "حماس" على جثة جولدين.

وقال المصدر: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يستعد لاحتمال استلام جثمان أحد جنوده الأسرى في الساعات القريبة، وربما يكون جولدين"، مشيرا إلى أن التنسيق الميداني ما يزال قيد التنفيذ.

وأضافت القناة أن رئيس أركان الجيش إيال زامير، زار مساء السبت الماضي منزل عائلة جولدين لاطلاعها على التطورات.

وخلال الزيارة، قال زامير: "حتى تأكيد نهائي، يجب التحلي بضبط النفس، وآمل أن تكون الجثة بالفعل لهدار".

وبحسب القناة، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات بحث متواصلة خلال الأشهر الماضية في منطقة رفح، تركزت داخل نفق يُعتقد أن جثة جولدين نُقلت إليه، دون ذكر نتائج البحث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل هيئة البث الاسرائيلية جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

أطباء بلا حدود تدعو لإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى في غزة

قصف مدفعي يستهدف شرق بلدة المصدر وسط قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: توزيع المساعدت في غزة ستبقى بأيدينا

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

قصف مدفعي إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمالي قطاع غزة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

حركة مؤشر الذهب عالميا، الأوقية تخطت حاجز الــ 4 آلاف دولار

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads