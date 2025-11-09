الأحد 09 نوفمبر 2025
اقتصاد

آخر تطورات مؤشر الذهب بالبورصة المصرية، يسجل 6170 جنيهًا للجرام

 مؤشر الذهب، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب على موقع البورصة المصرية خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، ليسجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 6170 جنيها للعرض.

وترصد “فيتو” لحظيا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية 

  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 6130 جنيها - شراء - للطلب. 
  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 6170 جنيها - بيع - للعرض.  

ويمكنك معرفته يوميا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا

الذهب في البورصة المصرية

يشهد الذهب في البورصة المصرية اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين، نظرًا لدوره كمصدر آمن للتحوط ضد تقلبات الأسواق والتضخم.

وتعتبر البورصة المصرية منصة رسمية لتداول الذهب من خلال أدوات مالية مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود المستقبلية، ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لامتلاكه فعليًا، وتكمن أهمية التداول في الذهب داخل البورصة في قدرته على تحقيق توازن في المحافظ الاستثمارية، إلى جانب كونه إحدى الوسائل الفعالة لتنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر. 

كما أن إدراج الذهب ضمن الأدوات المتاحة في السوق المصري يعكس جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوفير بدائل استثمارية آمنة وشفافة للمواطنين والمستثمرين.

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارا ذكيا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية؛ نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  1. يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  2. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  3. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  4. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالي.

 

الجريدة الرسمية