الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القسام لدول الوساطة: لن نسمح للاحتلال باستغلال ذرائع واهية لتقويض وقف إطلاق النار

القسام، فيتو
القسام، فيتو
18 حجم الخط

طالبت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، دول الوساطة بتحمل مسؤولياتها والعمل فورًا على إيجاد ضمانات لاستمرار وقف إطلاق النار، مؤكدة ضرورة منع حكومة الاحتلال من تبرير خروقات بحجج واهية تؤدي إلى استهداف الأبرياء والمدنيين في غزة.

كما أصدرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بيانا رسميا، صباح الأحد، أكدت فيه رفضها القاطع لمبدأ الاستسلام، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة فما يجري في رفح جنوب قطاع غزة.

وجاء في البيان أن عناصر القسام المتواجدين في رفح يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال، مشددة على أن لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".

ودعت الكتائب الوسطاء الدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه تثبيت وقف إطلاق النار، محذرة من أن الاحتلال يتذرع بحجج واهية لخرق الاتفاق واستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة".

كما تناول البيان عملية استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين، موضحا أنها تمت في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة، ورغم ذلك التزمت القسام بما هو مطلوب منها في الاتفاق، لكنها أكدت أن "استخراج ما تبقى من جثث بحاجة إلى طواقم ومعدات فنية إضافية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

مواد متعلقة

كتائب القسام تستخرج جثة الضابط الإسرائيلي "هدار جولدن" من رفح الفلسطينية

القسام: العدو راقب استخراج جثث قتلاه عبر مسيرات وأضاف تلك المواقع لـ«بنك أهدافه»

كتائب القسام: سنسلم جثة أسير إسرائيلي مساء اليوم

الأكثر قراءة

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال أشقاء تركتهم أمهم في الشارع بالزقازيق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-11-2025

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي 7 جنيهات والبوري 18 وانخفاض كبير في الماكريل

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الليجا والقناة الناقلة

الجنيه السوداني يستقر أمام الدولار في بنك السودان المركزي

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads