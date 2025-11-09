الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

معلومات الوزراء: 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
18 حجم الخط

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء استطلاعًا لرأي المواطنين -خلال يومي 4 و5 نوفمبر 2025- حول مدى وعيهم بافتتاح المتحف المصري الكبير، ورؤيتهم لمدى تأثيره على حركة السياحة العالمية إلى مصر، ومعدل متابعتهم لحفل الافتتاح الذي تم تنظيمه، وتقييمهم له. 

وجاء ذلك في ضوء افتتاح المتحف المصري الكبير والذي كان حدثًا تاريخيًا استثنائيًا، وجه أنظار العالم إلى مصر وأعاد رسم علاقتها بعصرها الفرعوني، حيث أصبحت تضم على أرضها أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم. 

 93.8 % من المصريين المبحوثين بالعينة سمعوا عن المتحف المصري الكبير 


وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 93.8% من المصريين المبحوثين بالعينة سمعوا عن المتحف المصري الكبير مقابل 6.2% لم يسمعوا به، وأن 70.8% من المواطنين ممن على علم بالمتحف تابعوا حفل الافتتاح عبر شاشات التليفزيون مباشرة بينما لم يتابعه مباشرة 29.2%.

وعند تقييمهم للحفل، رأى 71.4% من المصريين ممن تابعوا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أنه كان "جيد جدًا"، و14.9% رأوه "جيد"، و10.4% وصفوه بـ "المقبول"، و0.3% اعتبروه "سيء".

ووفقًا للاستطلاع أفاد 59.1% من المصريين الذين تابعوا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أن الحفل جاء أعلى من توقعاتهم، فيما رأى 20.6% أن الحفل كان على قدر توقعاتهم تماما، وأوضح 6.3% أن الحفل جاء أقل من توقعاتهم، وكانت النسبة المكملة هي نسبة من لم يستطيعوا التحديد.

وأشار 4.3% من المصريين المبحوثين بالعينة ممن على علم بالمتحف المصري الكبير إلى أنهم قاموا بزيارة المتحف خلال فترة الفتح التجريبي التي سبقت الافتتاح الرسمي، مقابل 95,7% لم يزوروه حتى الآن، وأكد 64.2% من المصريين المبحوثين بالعينة أنهم ينوون زيارة المتحف خلال الفترة المقبلة، بينما أوضح 19% أنهم لا ينوون ذلك، والنسبة المكملة هي نسبة من لم يستطع التحديد.

 تنشيط حركة السياحة في مصر  بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وفيما يتعلق برؤية المصريين المبحوثين بالعينة لمدى قدرة المتحف على تنشيط حركة السياحة في مصر عقب افتتاحه، وذلك على مقياس من (1 إلى 5) بحيث (1) تعني عدم قدرته على تنشيطها بالقدر الكاف، و(5) تعني قدرته على تنشيط السياحة بدرجة مرتفعة، أشارت النتائج إلى أن 53.9% من المصريين المبحوثين بالعينة أعطوا 5 درجات للمتحف عقب افتتاحه من حيث قدرته على تنشيط السياحة، و14.6% منحوا أربع درجات، و7.6% ثلاث درجات، و1.3% درجتان، و0,4% درجة واحدة، والنسبة المكملة هي نسبة من لم يستطيعوا التحديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح المتحف المصري افتتاح المتحف المصري الكبير حفل افتتاح المتحف المصري حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حركة السياحة العالمية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر أكتوبر الماضي

مدبولي يلتقي وزير التربية والتعليم لاستعراض عدد من ملفات الوزارة

مدبولي يرد علي أسباب عدم تنفيذ الدولة لمشروع علم الروم بدلا من قطر

بعد صفقة علم الروم، رئيس الوزراء لـ المواطنين: النجاحات الاقتصادية ثمرة صبركم

مدبولي: "علم الروم" أكبر المشروعات العقارية القطرية على مستوى العالم

مدبولي: الديار القطرية تسدد 3.5 مليار دولار لمصر ضمن مشروع "علم الروم" نهاية ديسمبر

الحكومة تكشف التفاصيل المالية الكاملة لصفقة علم الروم مع قطر

مدبولي: المشروعات القومية سيكون لها مردود إيجابي ملموس خلال السنوات القليلة المقبلة

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

قصف مدفعي إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمالي قطاع غزة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

حركة مؤشر الذهب عالميا، الأوقية تخطت حاجز الــ 4 آلاف دولار

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

المزيد
الجريدة الرسمية