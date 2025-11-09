الأحد 09 نوفمبر 2025
محافظات

عاملة تهاجم معلمة بـ"كتر" في مدرسة بالخصوص، والتعليم والنيابة يحققان

مصطفى عبده، وكيل
مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فيتو
أقدمت عاملة بمدرسة في محافظة القليوبية على الاعتداء على معلمة بالسب والقذف، والتهديد بأداة حادة “كتر” في محاولة لإحداث عاهة مستديمة بوجهها.

عاملة تعتدي على معلمة باستخدام “كتر” 

وقالت المعلمة المعتدى عليها إنها فوجئت أثناء تواجدها داخل إحدى لجان الإدارة بالمدرسة بقيام العاملة بالتطاول عليها لفظيًا، قبل أن تهاجمها مستخدمة أداة “كتر”، محاولة إصابتها في وجهها.

وأعربت المعلمة عن استيائها الشديد من وقوع الحادث داخل حرم المدرسة، مؤكدة أنه من غير المقبول أن تشهد مؤسسة تعليمية مثل هذا السلوك، وطالبت بحقها القانوني وحق زملائها الذين – بحسب قولها – تم استبعادهم من المدرسة بعد أن شهدوا لصالحها في التحقيقات الأولية.

من جانبه، قرر مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إحالة الواقعة إلى التحقيق العاجل، وتكليف لجنة من الشئون القانونية بالمديرية بفحص تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير محضر رقم 6460 بقسم شرطة الخصوص بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتهمة.
 

محافظة القليوبية مدينة الخصوص وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية القليوبية قسم شرطة الخصوص

