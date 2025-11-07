تموين القليوبية يضبط 51 مخالفة بالمخابز والأسواق في 4 مدن

18 حجم الخط

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، نتائج الحملات التموينية المكثفة التي وجه بتنفيذها تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مدير المديرية.

وقد أسفرت الحملات التي شملت ٤ مدن هي (طوخ، كفر شكر، شبين القناطر، وقليوب) عن ضبط 51 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت مخالفات تتعلق بجودة رغيف الخبز، منها نقص الوزن، والإنتاج غير المطابق للمواصفات، إلى جانب التصرف في 5 شكائر دقيق بلدي مدعم بقليوب، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

51 مخالفة جديدة بالمخابز والأسواق في 4 مدن

كما رصدت الحملات مخالفات أخرى منها الغلق في غير المواعيد الرسمية، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم الإعلان عن الأسعار في بعض المحال والأسواق.

وأكد محافظ القليوبية أن الحملات الرقابية مستمرة تباعًا في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة لضبط المخالفين والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتجاوزين، بما يضمن جودة السلع المقدمة وحماية حقوق المستهلكين.

