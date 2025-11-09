وفاة زوجة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 

18 حجم الخط

توفيت، منذ قليل، زوجة المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وساد الحزن أوساط الهيئة الوطنية للانتخابات والمؤسسات القضائية، حيث عبّروا عن خالص تعازيهم ومواساتهم له ولأسرته في هذا المصاب الأليم.

ومن المقرر تشييع الجثمان إلى مثواها الأخير، على أن تُقام مراسم بعد ان يواري جثمانها في مقابر العائلة بمنطقة البساتين بالقاهرة.

وأعلن شقيقه عبر حسابه على فيس بوك وفاة زوجة المستشار حازم بدوي، عبر منشور جاء فيه: “بقلوب راضية بقضاء الله، انتقلت إلى رحمة الله زوجة شقيقي، المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدفنة بمقابر العائلة بالبساتين”.



موعد الانتخابات البرلمانية

يأتي ذلك في الوقت التي تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، حيث انتهت أمس عملية تصويت المصريين بالخارج، والتي استمرت لمدة يومين، في حين تبدأ غدا تصويت المصريين بالداخل على مدار يومين.



