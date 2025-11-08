السبت 08 نوفمبر 2025
الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت والفرز في 16 مقرا انتخابيا بالخارج ولم نرصد خروقات

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المصريين بالخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب داخل مقار البعثات الدبلوماسية في 117 دولة بـ139 مقرًا انتخابيًا.

 

وأوضح بنداري، خلال مؤتمر صحفي بالهيئة لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج مع السفراء عبر تقنيه الفيدوكونفرانس، أن جميع المقار الانتخابية بالخارج فتحت أبوابها أمام الناخبين، باستثناء خمسة مقار يجري تباعًا الانتهاء من فتحها، على أن يُفتح آخرها في مدينة لوس أنجلوس في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ليصل بذلك عدد المقار التي تباشر فعليًا أعمال التصويت إلى 134 مقرًا.

 

وأشار إلى أن 16 مقرًا انتخابيًا أنهت عملية التصويت، وبدأت أعمال الفرز ورصد الأرقام الخاصة بعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي خروقات أو معوقات خلال سير العملية الانتخابية حتى الآن.

 

وأشاد بنداري بالتنظيم المتميز الذي شهدته عملية التصويت في الدول ذات الكثافات التصويتية العالية، موجها الشكر للسفارات والقنصليات المصرية على جهودها في تسهيل إجراءات التصويت وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لضمان ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.

