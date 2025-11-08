السفارات المصرية بالخارج: إقبال متزايد وانتظام لجان التصويت باليوم الثاني من انتخابات "النواب"

18 حجم الخط

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، في مختلف المقار الانتخابية حول العالم.

وأشارت إلى أن العملية تسير بسلاسة تامة، وسط تعاون كامل من السفارات والقنصليات المصرية والدعم الفني للهيئة.

وأوضحت السفيرة مروة حجازي سفيرة مصر في أيرلندا أن الجالية المصرية أظهرت حرصًا كبيرًا على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، حيث بدأت عملية استقبال الناخبين منذ التاسعة صباحًا، مؤكدة أن سوء الأحوال الجوية والأمطار لم تمنع المواطنين من الحضور والإدلاء بأصواتهم في مشهد يعكس وعيهم الوطني.

ووجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الشكر للسفيرة مروة حجازي على جهودها وتعاونها الكامل خلال استقبال وفد الهيئة لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل مقر السفارة.

كما أكدت السفيرة إيمان فتح الله، سفيرة مصر في كرواتيا، أن العملية الانتخابية تسير باستقرار تام، مشيرة إلى أن الدعم الفني المقدم من الهيئة ساهم في تيسير الإجراءات بصورة كبيرة، وأن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ينتمون إلى أربع محافظات من ضمن دوائر المرحلة الأولى، وأن اللجنة مستمرة في استقبال الناخبين حتى انتهاء اليوم الانتخابي تمهيدًا لبدء أعمال الفرز.

وفي تونس، أوضح باسم يحيى أن العملية الانتخابية تمت بسلاسة منذ اللحظة الأولى حيث كانت اللجنة جاهزة لاستقبال الناخبين منذ التاسعة صباحًا مثمنًا جهود السلطات التونسية في تأمين مقر اللجنة وتوفير الدعم اللازم، مشيرًا إلى أنه تم التعامل فورًا مع عطل فني محدود في المنظومة الإلكترونية ، وتم حله بفضل تدخل فريق الدعم الفني للهيئة.

ومن نيجيريا أكد السفير محمد فؤاد رئيس اللجنة أن عملية الاقتراع تسير بسلاسة تامة دون أي معوقات وسط التزام كامل من الناخبين بإجراءات التصويت.

وفي السنغال، أوضح السفير خالد عارف رئيس اللجنة في داكار أن العملية الانتخابية تسير بانتظام، موجهًا الشكر للسلطات السنغالية على ما قدمته من دعم وتسهيلات لتيسير التصويت وضمان سير العملية بسهولة، ويسر إلى جانب الإشادة بجهود فرق الدعم الفني للهيئة الوطنية للانتخابات.

كما صرح السفير أشرف نبهان رئيس اللجنة في لندن بأن السفارة المصرية في المملكة المتحدة التي تشمل أيضًا أيرلندا الشمالية واصلت استقبال الناخبين على مدار يومين متتاليين مشيرًا إلى أن الإقبال جاء متزايدًا من أبناء الجالية المصرية الراغبين في المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

