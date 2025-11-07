إقبال كثيف للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، والكويت تتصدر مشهد التصويت

18 حجم الخط

تواصلت، اليوم الجمعة، عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إقبال كبير من أبناء الجاليات المصرية في مختلف الدول، خاصة في دول الخليج العربي التي شهدت كثافة ملحوظة منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأكد السفير محمد أبو الوفا سفير مصر في الكويت أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالًا مرتفعًا من الناخبين المصريين، مشيرًا إلى أن السفارة حرصت على توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، حيث يمكن لكل مواطن مصري متواجد داخل جمعية الانتخاب الإدلاء بصوته حتى نهاية اليوم وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضح أن التصويت مستمر في 117 دولة تباشر أعمالها الانتخابية بانتظام، ويتم غلق اللجان في تمام التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، مع متابعة دقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير العملية دون أي معوقات فنية أو تنظيمية.

ويُذكر أن المرحلة الأولى من الانتخابات تشمل 70 دائرة انتخابية يتنافس فيها 1281 مرشحًا على النظام الفردي، بالإضافة إلى قائمة واحدة تغطي قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث يدلي المواطنون المقيدون بقاعدة بيانات الناخبين في 14 محافظة بأصواتهم في مقار اللجان الانتخابية بالخارج.

