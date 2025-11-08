الوطنية للانتخابات: إغلاق 31 مقرًا انتخابيًا بالخارج مع نهاية اليوم الثاني لانتخابات "النواب"

18 حجم الخط

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اليوم الثاني من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب شهد انتظامًا كاملًا في جميع المقار الانتخابية بمختلف الدول، حيث تم فتح آخر مقر انتخابي في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ليكتمل بذلك فتح جميع المقار الـ139 في 117 دولة حول العالم.

وأوضح بنداري أنه مع نهاية اليوم الثاني تم إغلاق 31 مقرًا انتخابيًا بالخارج، بعد انتهاء عملية التصويت وبدء أعمال الفرز ورصد الأصوات، فيما لا تزال عمليات التصويت مستمرة في 108 مقار أخرى، مشيرًا إلى أن سير العملية الانتخابية يتم بانضباط ودون أي معوقات أو مخالفات تُذكر.

وفي السياق ذاته، أكد السفير محمد منير، سفير مصر في الدنمارك، أن الإقبال على التصويت في اليوم الثاني شهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة باليوم الأول، مشيرًا إلى أن السفارة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لتيسير العملية الانتخابية، وأن اللجان تواصل استقبال الناخبين حتى التاسعة مساءً.

وأضاف منير أن السفارة حرصت على التواصل مع أبناء الجالية المصرية لإبلاغهم بالدوائر التي تجرى فيها المرحلة الأولى من الانتخابات، ومن بينها محافظات الجيزة والبحيرة والأقصر، مؤكدًا أن المشاركة تعكس وعي المصريين بالخارج بأهمية هذا الاستحقاق الوطني.

