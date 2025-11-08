قبل بدء التصويت بالداخل، الوطنية للانتخابات تتيح خدمة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية إلكترونيا

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن مكان اللجنة الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشوف الانتخابية عبر موقعها الرسمي، في إطار تسهيل إجراءات المشاركة في انتخابات مجلس النواب.

وأكدت الهيئة أنه يمكن لجميع المواطنين معرفة بياناتهم الانتخابية بسهولة من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط: [https://www.elections.eg](https://www.elections.eg)، ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك، لتظهر على الفور جميع تفاصيل اللجنة الخاصة بالناخب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تيسير إجراءات التصويت وضمان مشاركة واسعة من الناخبين، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للمصريين في الداخل، بعد انتهاء التصويت في الخارج.

تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب 2025

وانتهت، اليوم السبت، عملية تصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي استمرت على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن يُجرى التصويت في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر الجاري، بينما تُنظم جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 3 و4 من الشهر ذاته.

وتشمل هذه المرحلة 14 محافظة، وهي الجيزة، والإسكندرية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح، والبحيرة، والوادي الجديد، وبني سويف، وأسيوط، ويتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي وقائمتان بنظام القائمة المغلقة.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، قد أصدرت القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج، والذي نص على أن يكون التصويت بالاقتراع السري العام المباشر، ويُشترط أن يكون الناخب مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساريًا متضمنًا الرقم القومي.

وفي سياق متصل، أتاحت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي للمصريين في الخارج عبر السفارات والقنصليات المصرية، دون الحاجة إلى العودة إلى مصر، في إطار جهود الدولة لتسهيل مشاركة المواطنين المقيمين بالخارج في العملية الانتخابية وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.