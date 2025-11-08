الوطنية للانتخابات تتابع العملية الانتخابية بالخارج، وانتهاء التصويت في نيوزيلندا وبدء الفرز

18 حجم الخط

يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير، في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية.

و ذلك في 117 دولة من خلال 139 لجنة انتخابية وسط متابعة دقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وعقدت الهيئة اجتماعًا موسعًا، منذ قليل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع سفراء مصر بالخارج لمتابعة سير التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى حيث استعرض المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة آخر المستجدات الخاصة بسير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن التواصل مستمر مع السفراء لتذليل أي عقبات تواجه الناخبين.

وأشار بنداري إلى أن عملية الفرز ستبدأ فور انتهاء التصويت في كل دولة لافتًا إلى أن التصويت انتهى بالفعل في نيوزيلندا وبدأت إجراءات الفرز هناك بينما تعد لجنة لوس أنجلوس آخر اللجان المقرر غلقها في ختام اليوم.

وأوضح أن اليوم الأول شهد إقبالًا كثيفًا من الناخبين في الدول العربية نظرًا لتزامنه مع العطلة الأسبوعية كما يشهد اليوم الثاني نشاطًا ملحوظًا في الدول الأوروبية والآسيوية.

وأكد بنداري أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى مؤثرة خلال عملية التصويت باستثناء ضعف سرعة الإنترنت في بعض المقار مشيرًا إلى أنه تمت زيادة عدد اللجان في بعض الدول لتقريب المسافات أمام الناخبين وتسهيل مشاركتهم.

