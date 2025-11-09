ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأسبوع

18 حجم الخط

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع.

المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% عند مستوى 40251 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% عند مستوى 49500 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% عند مستوى 18120 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.74% عند مستوى 4369 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% عند مستوى 12128 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 16063 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% عند مستوى 4118 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، واقترب المؤشر الرئيسي من حاجز 40 ألف نقطة، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.842 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 39949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 49175 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 18052 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4369 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12081 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15989 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4101 نقطة.

