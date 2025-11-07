بعد التعادل مع فنزويلا، موعد مباراة منتخب مصر القادمة في مونديال الناشئين والقناة الناقلة

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، انتهت مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أمام نظيره منتخب فنزويلا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين.

وسجل منتخب فنزويلا هدف التقدم في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 17 عن طريق ماركوس مايتان.

وتعادل حمزة عبد الكريم لصالح منتخب مصر، أمام منتخب فنزويلا في الدقيقة 54.

ويستعد منتخب مصر للناشئين لمواجهة نظيره منتخب إنجلترا في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بمونديال الناشئين.

موعد مباراة مصر وانجلترا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام انجلترا يوم الإثنين المقبل 10 نوفمبر الجاري، على ملعب اسباير زون 7 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر، أن تنقل مباراة مصر وانجلترا على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة

