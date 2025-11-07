الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد التعادل مع فنزويلا، موعد مباراة منتخب مصر القادمة في مونديال الناشئين والقناة الناقلة

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو
18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، انتهت مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أمام نظيره منتخب فنزويلا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما،  ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين.

وسجل منتخب فنزويلا هدف التقدم في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 17 عن طريق ماركوس مايتان.

وتعادل حمزة عبد الكريم لصالح منتخب مصر، أمام منتخب فنزويلا في الدقيقة 54. 

ويستعد منتخب مصر للناشئين لمواجهة نظيره منتخب إنجلترا في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بمونديال الناشئين.

موعد مباراة مصر وانجلترا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام انجلترا يوم الإثنين المقبل 10 نوفمبر الجاري، على ملعب اسباير زون 7 بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر، أن تنقل مباراة مصر وانجلترا على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر للناشئين كاس العالم للناشئين منتخب فنزويلا حمزة عبد الكريم منتخب إنجلترا منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة

مواد متعلقة

منتخب ألمانيا يتعادل 1-1 أمام كوريا الشمالية في كأس العالم للناشئين

كأس العالم تحت 17 عاما، فنزويلا تتقدم على منتخب مصر بهدف في الشوط الأول

مجموعة مصر، إنجلترا تفوز على هايتي 8-1 في كأس العالم للناشئين

مجموعة مصر، فنزويلا تفوز على إنجلترا بثلاثية في كأس العالم تحت 17 عاما (فيديو)

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

اعترافات صادمة لبلوجر متهمة بنشر فيديوهات لقصص إباحية مفبركة

منتخب مصر تحت 17 عاما يتعادل مع فنزويلا 1/1 ويحافظ علي صدارة المجموعة

6 محظورات علي طلاب الجامعات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

إقبال ملحوظ، سفراء مصر بالخارج يشيدون بعملية التصويت في اليوم الأول لانتخابات النواب

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

6 محظورات علي طلاب الجامعات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أثر الخلاف الفقهي الإسلامي على القانون المصري؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحسن العلاقات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية