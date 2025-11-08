الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على بارما 2-1 في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة ميلان وبارما بتقدم ميلان بهدفين مقابل هدف وذلك في لقاء الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

مباراة ميلان وبارما

وتقدم ميلان عن طريق أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة 12 ثم سجل رفائيل لياو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، قبل أن يقلل أدريان برنابي النتيجة لبارما بهدف في الدقيقة 1+45.



وانتهت مواجهة يوفنتوس أمام تورينو بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي، في لقاء اتسم بالندية والإثارة بين الجارين.

تعادل يوفنتوس وتورينو

وشهدت المباراة محاولات هجومية متبادلة من الفريقين على مدار شوطي اللقاء، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية حال دون تسجيل الأهداف، رغم الفرص العديدة التي سنحت أمام لاعبي يوفنتوس وتورينو، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ارتفع رصيد تورينو إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، بعد أن نجح في الخروج بنقطة ثمينة خارج ملعبه.

