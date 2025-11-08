محمد صلاح: الزمالك قادر على حسم السوبر وعبد الرؤوف يسير على الطريق الصحيح

18 حجم الخط

أبدى محمد صلاح نجم الزمالك السابق، تفاؤله الكبير بقدرة الفريق على التتويج بلقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الفنية تصب في صالح الفارس الأبيض قبل المواجهة المرتقبة.

مباراة الاهلي والزمالك

وقال صلاح خلال ظهوره في برنامج “زملكاوي” على شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري: هناك معايير فنية واضحة تجعلني على ثقة أن الزمالك قادر على الفوز وحصد لقب السوبر

وأضاف: أتمنى أن يواصل أحمد عبد الرؤوف نهج مدربي الزمالك السابقين الذين نجحوا في حصد البطولات، وأن يستثمر الحالة الجيدة داخل الفريق.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن العلاقة المميزة بين عبد الرؤوف واللاعبين ستكون عاملًا فارقًا في مباراة القمة، مؤكدًا أنها من أهم نقاط قوة الفريق في المرحلة الحالية.

واختتم صلاح تصريحاته قائلًا: معدن لاعبي الزمالك الحقيقي يظهر في اللحظات الصعبة، وأرى أن الفريق جاهز للظهور بشكل قوي في لقاء السوبر

موعد نهائي كأس السوبر المصري

تتجه الأنظار الليلة الي ستاد محمد بن زايد بالإمارات لمتابعة نهائي السوبر المصري المرتقب بين الأهلي والزمالك والذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري اليوم الأحد، على محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبيوتنقل قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية ودبي المباراة الليلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.