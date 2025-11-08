السبت 08 نوفمبر 2025
رياضة

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وليفانتي يتعادلان 1/1في الشوط الأول

اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد
18 حجم الخط

 

تعادل فريقا أتلتيكو مدريد الإسباني وليفانتي بهدف لكل فريق في الشوط الأول ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي

احرز ادريان دي لا  هدف عكسي في مرماه في الدقيقة 12لصالح اتليتكو مدريد وتعادل ليفانتي عن طريق  مانويل سانشيز دي لا في الدقيقة 21.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ليفانتى

وأعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، التشكيل الأساسي لمواجهة ليفانتي والذي جاء كالتالي..

أوبلاك، خيمينيز، روجيرى، يورينتى، هانكو، كوكى، باريوس، بايينا، جوليانو، سورلوث، وجوليان ألفاريز.
 

ترتيب أتلتيكو وليفانتي بالدوري الإسباني


يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع فى ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بعد 11 جولة

ويسعى الفريق بقيادة المدرب لتعزيز مركزه في جدول الترتيب والبقاء ضمن المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

أما ليفانتي فيحتل المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب أتلتيكو مدريد، لاقتحام مناطق الأمان والابتعاد عن مراكز الهبوط، لكن المهمة تبدو صعبة أمام متصدرات الليجا.

الجريدة الرسمية