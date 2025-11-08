يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام تورينو في الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

انتهت مواجهة يوفنتوس أمام تورينو بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي، في لقاء اتسم بالندية والإثارة بين الجارين.

تعادل يوفنتوس وتورينو

وشهدت المباراة محاولات هجومية متبادلة من الفريقين على مدار شوطي اللقاء، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية حال دون تسجيل الأهداف، رغم الفرص العديدة التي سنحت أمام لاعبي يوفنتوس وتورينو، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ارتفع رصيد تورينو إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، بعد أن نجح في الخروج بنقطة ثمينة خارج ملعبه.

