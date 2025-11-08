أخبار الرياضة اليوم: الأهلي والزمالك يستعدان لنهائي السوبر.. تعثر أرسنال في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها

تعادل أرسنال مع سندرلاند بهدفين لكل فريق على ملعب النور، ضمن فعاليات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وفاجي سندرلاند آرسنال وافتتح التسجيل عن طريق دانيال بالارد في الدقيقة 39.

وإدرك أرسنال التعادل مع بداية الشوط الثاني عن طريق بوكايو ساكا ثم أضاف تروسارد الهدف الثاني للمدفعجية بالدقيقة 75 ولكن بروني خط التعادل للقطط السوداء قبل نهاية اللقاء بدقيقتين.

انتهت مباراة اتحاد جدة أمام الأهلي، بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الانماء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

أحرز رياض محرز هدف التقدم لأهلي جدة في الدقيقة 55

شهد الشوط الأول أفضلية هجومية لصالح الأهلي ودانت له السيطرة في فترات كثيرة من الشوط الأول، كما كان أكثر رغبة في إحراز هدف التقدم وتعددت محاولاته الهجومية باتجاه مرمى الاتحاد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الخامسة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي



وخاض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم، حيث شهدت ربع الساعة الأولى حضور وسائل الإعلام وفقًا للوائح، قبل أن يركز الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمباراة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي البطولة.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد محمد بن زايد، استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وعقد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حرص خلالها على تحفيز اللاعبين قبل مباراة الغد المرتقبة، وطالبهم ببذل أقصى جهد للتتويج بلقب السوبر.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية بالكرة، تم التركيز فيها على تخفيف الحمل البدني، وذلك في ظل ضيق الوقت بين مواجهتي نصف النهائي ونهائي السوبر، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد.

من هو حكم السوبر المصري

حكم الساحة: التركي خليل أوموت

حكم مساعد أول: التركي جيهون سيسيجوزال

حكم مساعد ثاني: التركي عبد الله بورا

حكم رابع: الإماراتي سهيل الملا

حكم الفيديو: المجري استيفان فاد

حكم مساعد الفيديو: المكسيكي أنخيل بيو

كان الأشهر على الساحة الكروية التركية بعدما تسبب في إيقاف النشاط الكروي مؤقتًا في تركيا بعد الاعتداء عليه من أحد رؤساء الأندية هناك.

أسقط رئيس نادي أنقرة جوجو فاروق كوكا الحكم أرضًا إثر لكمة قوية في وجهه بعدما طرد أحد لاعبي الفريق قبل أن يندلع اشتباك بالأيدي بين الطرفين.

وعلى أثر تلك الواقعة، قرر الاتحاد التركي تجميد النشاط بشكل مؤقت ثم إدانة الرئيس رجب طيب أردوغان تلك الواقعة وكذلك اعتقال فاروق كوكا وتقديم استقالته من منصبه في رئاسة أنقرة جوجو.

كما قاد الحكم التركي خليل أوموت عدة مباريات مهمة منها ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز النادي الملكي 3-1 وكذلك بعض المباريات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات وكذلك بطولة يورو 2024 الأخيرة ثم كأس العالم للشباب، كما أنه أحد المرشحين للتحكيم في مونديال 2026.

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

مصطفي شوبير

محمد هاني

محمد حمدي

احمد فتوح

رامي ربيعة

خالد صبحي

حسام عبد المجيد

محمد إسماعيل

مروان عطية

حمدي فتحي

مهند لاشين

محمد شحاته

محمود صابر

محمود حسن تريزيجيه

إبراهيم عادل

مروان عثمان

عمر مرموش

أحمد سيد زيزو

محمود عبد الحفيظ زلاكة

محمد صلاح

اسامه فيصل

صلاح محسن

مصطفي محمد.

ويشارك منتخب مصر في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في الدورة.

