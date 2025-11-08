السبت 08 نوفمبر 2025
تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري

الأهلي
الأهلي
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الخامسة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

 

تفاصيل مران الأهلي 

وخاض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم، حيث شهدت ربع الساعة الأولى حضور وسائل الإعلام وفقًا للوائح، قبل أن يركز الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمباراة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي البطولة.

 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، غدا الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، غدا الأحد، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.5 بتوقيت دولة الإمارات مستضيف البطولة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، عبر أون سبورت، أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

 

الأهلي يتجاوز عقبة سيراميكا

وحقق النادي الأهلي فوزا غاليا على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد في العين يوم الخميس الماضي.

 

فوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

