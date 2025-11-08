السبت 08 نوفمبر 2025
رياضة

الدوري السعودي، الأهلي يفوز على الاتحاد بهدف محرز في ديربي جدة

مباراة ديربي جدة،
الدوري السعودي، انتهت مباراة اتحاد جدة أمام الأهلي، بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الانماء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

أحرز رياض محرز هدف التقدم لأهلي جدة في الدقيقة 55 

شهد الشوط الأول أفضلية هجومية لصالح الأهلي ودانت له السيطرة في فترات كثيرة من الشوط الأول، كما كان أكثر رغبة في إحراز هدف التقدم وتعددت محاولاته الهجومية باتجاه مرمى الاتحاد

 

و أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره الاتحاد، في مباراة «ديربي جدة» بالدوري السعودي

 

تشكيل النادي الأهلي ضد الاتحاد 

دخل فريق أهلي جدة مباراته أمام غريمه الاتحاد في ديربي جدة بتشكيل مكون من:

 - حراسة المرمى ميندي

 - خط الدفاع: مجرشي – ديميرال – إيبانيز – سليمان

 - خط الوسط: فرانك كيسيه – ميلوت- أتانجانا

 - خط الهجوم: رياض محرز- فراس البريكان – ماثيوس

تشكيل اتحاد جدة أمام الأهلي 

فيما دخل فريق اتحاد جدة مباراته أمام الأهلي في ديربي جدة بتشكيل مكون من: 

في حراسة المرمى: رايكوفيتش

في خط الدفاع: الشنقيطي، بيريرا، كادش، ميتاي.

في خط الوسط: الناشري، عوار، كانتي.

في خط الهجوم:  ديابي، بنزيما، روجر.

ترتيب الأهلي والاتحاد في دوري روشن

بهذه النتيجة رفع أهلي جدة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة في المركز الثامن.

