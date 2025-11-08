أتلتيكو مدريد يكتسح ليفانتي في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

قاد أنطوان جريزمان، فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على ضيفه ليفانتي 3/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أتلتيكو يكتسح ليفانتي



وتقدم أتلتيكو في الدقيقة 12 عن طريق هدف عكسي سجله أدريان دي لافوينتي، مدافع ليفانتي، بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل سانشيز دي لا بينا هدف التعادل لفريق ليفانتي في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 61 سجل جريزمان الهدف الثاني لأتلتيكو، قبل أن يضيف الهدف الثاني له والثالث لأتلتيكو في الدقيقة 80.

ترتيب الفريقين

ورفع أتلتيكو مدريد، رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا مع سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليفانتي عند تسع نقاط في المركز السابع عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.