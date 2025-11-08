السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أتلتيكو مدريد يكتسح ليفانتي في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
18 حجم الخط

قاد أنطوان جريزمان، فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على ضيفه ليفانتي 3/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

أتلتيكو يكتسح ليفانتي 
 

وتقدم أتلتيكو في الدقيقة 12 عن طريق هدف عكسي سجله أدريان دي لافوينتي، مدافع ليفانتي، بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل سانشيز دي لا بينا هدف التعادل لفريق ليفانتي في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 61 سجل جريزمان الهدف الثاني لأتلتيكو، قبل أن يضيف الهدف الثاني له والثالث لأتلتيكو في الدقيقة 80.

ترتيب الفريقين

ورفع أتلتيكو مدريد، رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا مع سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليفانتي عند تسع نقاط في المركز السابع عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني لكرة القدم الدوري الإسباني انطوان جريزمان نطوان جريزمان لدوري الإسباني

مواد متعلقة

تعادل مثير بين أرسنال وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام تورينو في الدوري الإيطالي

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على أرسنال بهدف في الشوط الأول

منتخب السعودية يحقق فوزه الأول في كأس العالم تحت 17 عاما على حساب نيوزيلندا

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وليفانتي يتعادلان 1/1في الشوط الأول

مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

أتلتيكو مدريد يكتسح ليفانتي في الدوري الإسباني

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

هل يشارك بيزيرا في مباراة قمة السوبر المصري أمام الأهلي، مصدر بالزمالك يكشف مفاجأة

تحصين 1389 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية

قرار عاجل من المتحف المصري الكبير بعد تجاوز الزوار 20 ألفًا في يوم واحد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز مد وصلة مياه لمحتاج من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية