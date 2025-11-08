الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على أرسنال بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم سندرلاند على أرسنال بهدف دون رد في الشوط الأول على ملعب النور، ضمن فعاليات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وفاجي سندرلاند آرسنال وافتتح التسجيل عن طريق دانيال بالارد في الدقيقة 39.

تشكيل أرسنال ضد سندرلاند

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر - جابرييل ماجاليس - ويليام ساليبا - ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين زوبيمندي - إيبيريتشي إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميكيل ميرينو - لياندرو تروسارد

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 25 نقطة، ويسعى للحفاظ على سلسلة انتصاراته ضد سندرلاند ومواصلة الانفراد بصدارة البريميرليج.



القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي

وتمتلك شبكة قنوات “beIN SPORTS” الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2026، في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتم نقل مباراة أرسنال ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة “beIN Sports 1 HD”.

