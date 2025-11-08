السبت 08 نوفمبر 2025
رياضة

تعادل مثير بين أرسنال وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال
تعادل أرسنال مع سندرلاند بهدفين لكل فريق على ملعب النور، ضمن فعاليات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وفاجي سندرلاند آرسنال وافتتح التسجيل عن طريق دانيال بالارد في الدقيقة 39.

وإدرك أرسنال التعادل مع بداية الشوط الثاني عن طريق بوكايو ساكا ثم أضاف تروسارد الهدف الثاني للمدفعجية بالدقيقة 75 ولكن بروني خط التعادل للقطط السوداء قبل نهاية اللقاء بدقيقتين.

تشكيل أرسنال ضد سندرلاند

حراسة المرمى: ديفيد رايا
خط الدفاع: يوريان تيمبر - جابرييل ماجاليس - ويليام ساليبا - ريكاردو كالافيوري
خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين زوبيمندي - إيبيريتشي إيزي
خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميكيل ميرينو - لياندرو تروسارد

 

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 26 نقطة بينما سندرلاند في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

 

 


القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي

وتمتلك شبكة قنوات “beIN SPORTS” الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2026، في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتم نقل مباراة أرسنال ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة “beIN Sports 1 HD”.

